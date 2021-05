Oud-voetballer Clarence Seedorf is vanaf juni columnist bij NRC, zo maakt hij bekend in een interview met de krant. Daarin zegt de 87-voudig international dat hij zich met zijn columns wil mengen in het maatschappelijke debat in ons land.

De inmiddels 45-jarige Seedorf heeft zich tijdens zijn voetballoopbaan en daarna vaker gemengd in het maatschappelijke debat. Na zijn zeer succesvolle voetbalcarrière, waarin hij met Ajax, AC Milan en Real Madrid de Champions League won, was hij op allerlei manieren betrokken bij maatschappelijke initiatieven.

Zo heeft Seedorf een stichting die zich inzet voor de bestrijding van armoede onder kinderen in ontwikkelingslanden. Ook is hij UEFA-ambassadeur voor diversiteit en verandering en lid van een commissie voor klimaatverandering van de Verenigde Naties. Vorige maand klopte de Raad van Europa bij hem aan voor zijn mening over de aanpak van racisme in de sport.

"Ik wil gevoelige zaken op een respectvolle manier benaderen, mensen verenigen en mijn denkbeelden als wereldburger delen", zegt hij over zijn columns, die vanaf zaterdag 5 juni in de krant verschijnen.

Het zijn niet de eerste columns die de oud-voetballer schrijft. In 2009 en 2010 schreef hij voor The New York Times.