Talpa Network, het bedrijf van John de Mol, heeft persbureau ANP verkocht aan investeerder en voormalig DSW-topman Chris Oomen.

"Het ANP is onderdeel van het Nederlands maatschappelijk erfgoed", zegt Oomen in een eerste reactie.

"Het persbureau voorziet ons land sinds 1934 van een onafhankelijke journalistieke feitenbasis en heeft daarmee een belangrijke maatschappelijke taak. Het ANP is financieel gezond en is er een groeistrategie voor de komende jaren. Deze combinatie van factoren is voor mij ideaal. Ik wil het ANP dan ook voor de lange termijn in de portefeuille houden."

Oomen was in 1986 bedenker en medeoprichter van Optiver, een onderneming op het gebied van handel in financiële derivaten. Zijn belang in het bedrijf vormt de basis van zijn vermogen. In 1979 kwam hij in dienst van zorgverzekeraar DSW, waar hij in 1986 bestuursvoorzitter werd. In 2019 nam hij afscheid bij DSW.

Coronacrisis zorgde voor andere koers bij Talpa

Talpa Network kocht ANP in 2018. "Wij gaan het ANP een vooraanstaande en speciale plek geven binnen Talpa Network", zei John de Mol toen. "Uitgerekend in deze tijden waarin fake news aan de orde van de dag is, moeten we onafhankelijke berichtgeving koesteren."

Onder meer de coronacrisis heeft echter gezorgd voor een andere strategie bij het mediaconcern. "Het ANP is een prachtig bedrijf, maar de synergie met Talpa Network is vanwege onze focusverlegging afgenomen", zegt De Mol nu.

Ook ANP-hoofdredacteur Freek Staps zegt blij te zijn met de nieuwe eigenaar. "Chris Oomen heeft zich uitgesproken voor onze kernwaarden en de journalistieke onafhankelijkheid die onze afnemers en heel Nederland van ons verwachten. Hij onderschrijft onze maatschappelijke rol en waarborgt de redactiestatuten. Hiermee ontstaat een degelijke basis voor ons werk, dat gediend is bij kalmte en stabiliteit. Nieuws zelf is al hectisch genoeg. Onze ondernemingsraad en redactieraad hebben ingestemd met deze overname."

Het Algemeen Nederlands Persbureau werd in 1934 opgericht door Nederlandse kranten. Het bedrijf levert onder meer nieuwsberichten, radiobulletins, foto's en video's aan media. Het grootste persbureau van Nederland is gevestigd in Den Haag.