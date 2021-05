Svetlana Tikhanovskaya, de leider van de oppositie in Belarus, is zaterdag al te zien in College Tour. Eigenlijk was de uitzending op dinsdag gepland, maar vanwege de internationale verontwaardiging over de arrestatie van journalist en activist Roman Protasevich uit Belarus is deze vervroegd.

Tikhanovskaya werd eerder deze maand uitgenodigd voor het televisieprogramma van Twan Huys vanwege haar moedige rol tijdens de massabetogingen tegen het regime van de Belarussische president Alexander Lukashenko.

Vrijdag spreekt ze in het Torentje met demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken. Daarna gaat ze in Amsterdam met Huys en studenten in gesprek over onder meer haar verzet tegen Lukashenko en over haar man die vorig jaar werd gearresteerd en gevangengezet.

De Belarussische oppositieleider was de laatste gast van dit seizoen die bekendgemaakt werd. Ilse DeLange was als eerste aan de beurt in het programma, dat dit jaar voor het eerst door KRO-NCRV wordt uitgezonden. Ook kunstenaar Jeff Koons, schrijfster Connie Palmen, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en hoogleraar Marcel Levi kwamen dit seizoen langs.