Chantal Janzen, die vorige week een van de presentatoren was van het Eurovisie Songfestival, gaat voor RTL 4 vanaf oktober het nieuwe zaterdagavondprogramma Chantals Pyjama Party presenteren.

Onder dezelfde naam was Janzen een paar jaar geleden te zien in een programma waarin ze bij bekende Nederlanders bleef slapen. Dat programma was de opvolger van Chantal Blijft Slapen. Ook was er een pyjamafeest in de Ziggo Dome met verschillende artiesten.

In het nieuwe programma ontvangt Janzen publiek in pyjama en worden verschillende spellen gespeeld. De winnaars van het finalespel mogen "linea recta in pyjama op vakantie".

Ook staat er een nieuwe show in de Ziggo Dome voor 2022 op het programma. Precieze data zijn nog niet bekend.