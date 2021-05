Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn moeten op zoek naar een vervanger voor Klaasje Meijer in K3 en Tooske Ragas gaat hen daarbij helpen. Zij presenteert het programma K2 zoekt K3 samen met de Belgische presentator Kurt Rogiers.

Het is de eerste grote show in jaren voor de presentatrice, die nu vooral te zien is bij Shownieuws maar jarenlang programma's als Idols, Het Beste Idee van Nederland, De Nieuwe Uri Geller, Wie ben ik? en Popstars presenteerde.

Meijer heeft aangegeven zich te willen concentreren op een acteercarrière en daarom het trio te willen verlaten. Net als toen Kathleen Aerts in 2009 afscheid nam, gaat Studio 100 in een televisieprogramma op zoek naar een vervanger.

Anders dan tijdens K2 zoekt K3 in 2009, of K3 zoekt K3 in 2015 gaan de juryleden niet specifiek op zoek naar een vrouw om Meijer te vervangen. In de oproep voor aanmeldingen stond expliciet dat iedereen zich mocht aanmelden. Gordon en Samantha Steenwijk vertegenwoordigen de jury namens Nederland, zangeressen Natalia Druyts en Ingeborg Sergeant namens België.

"Echt ontzettend leuk dat ik, zeker nu zowel vrouwen als mannen in aanmerking komen, mag meebepalen wie dat felbegeerde plaatsje in deze nieuwe K3-formatie krijgt. Ik heb onwijs veel zin in die audities", aldus Gordon in een persbericht.

De rol van De Pillecyn en Verbruggen tijdens de show is nog niet bekendgemaakt.

K2 zoekt K3 is vanaf het najaar te zien bij SBS6.