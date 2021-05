De uitzendingen rondom het Europees kampioenschap voetbal van de NOS worden niet opgeluisterd door de hond Messi. Het dier is 'met pensioen', zegt NOS Sport-hoofdredacteur Maarten Nooter woensdag.

De teckel was te zien tijdens uitzendingen rond het WK voetbal in Brazilië in 2014 en het WK in Rusland vier jaar later. Het dier keert niet terug voor het EK, zei Nooter tijdens een online perspresentatie van NOS Studio Sportzomer.

Aanvankelijk werd gedacht dat de hond van analist Hugo Borst was, maar dat bleek niet te kloppen. De hond is van een medewerker van de NOS en is wel echt vernoemd naar Lionel Messi, de sterspeler van FC Barcelona en het Argentijnse elftal.

Messi werd al snel populair onder de kijkers van de uitzendingen, terwijl de hond niet veel meer deed dan rondlopen door de opnamestudio of liggen op de bank.