FunX zal geen muziek van Lil Kleine meer draaien. Het publieke radiostation heeft besloten om een boycot in te lassen, omdat de artiest er in uiteenlopende berichten van wordt beschuldigd zijn vriendin Jaimie Vaes mishandeld te hebben, schrijft de NOS woensdag.

De NOS schrijft verder dat het op dit moment niet duidelijk is of het gaat om een tijdelijke boycot of dat de zender Lil Kleine voor altijd in de ban zal doen. Volgens een woordvoerder van de NPO zullen verschillende radiomakers zich binnenkort buigen over de zaak van Lil Kleine en Vaes en over mishandeling in de algemene zin.

De muziek van Lil Kleine werd vaak gedraaid op FunX. De radiozender richt zich op alle jongeren tussen de 15 en 35 jaar en draait veel hiphop en aanverwante genres. Het is de eerste Nederlandse radiozender die een boycot van de artiest heeft ingevoerd.

Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, werd afgelopen zondag na een ruzie met zijn vriendin in een hotelkamer op Ibiza door de Spaanse politie gearresteerd en een dag later aan een rechter voorgeleid. De artiest mocht daarna het land verlaten en terug naar huis keren.

Volgens verschillende media zou Vaes letsel hebben opgelopen tijdens de ruzie, maar het stel liet woensdag in een gezamenlijke verklaring weten dat de "geruchten" niet kloppen, zonder in te gaan op de specifieke geruchten.

"Wij zijn echt geschokt door alle media-aandacht met betrekking tot onze relatie. De geruchten die rondgaan omtrent dit incident zijn absoluut niet waar. We hebben onze hoogtepunten, maar zeker ook onze dieptepunten. Omdat wij in de spotlight staan, worden deze onder een vergrootglas gelegd", aldus het stel in een gezamenlijke verklaring.

Hoewel de verhalen volgens het stel niet waar zijn, wil Lil Kleine wel zijn excuses aanbieden "voor alle commotie". "Hij ziet in dat bepaalde dingen anders moeten en wil hier graag zijn verantwoordelijkheid voor nemen."