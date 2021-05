Presentator Jeroen Snel heeft zich nog niet neergelegd bij de beslissing van de NPO om Blauw Bloed volgend jaar uit de programmering te halen. Hij hoopt dat het programma over het koningshuis nog op een ander tijdstip uitgezonden kan worden.

Dinsdag werd bekend dat naast Blauw Bloed ook de programma's Opgelicht?! en Typisch bij de NPO van de buis verdwijnen. Deze keuzes werden volgens de NPO gemaakt om de programmering toekomstbestendig te maken.

Snel zegt echter nog vertrouwen te hebben in een goede afloop voor het programma, dat al bijna achttien jaar op tv is. "Dat we de zaterdagavond bij NPO2 kwijtraken is wel vrij duidelijk, maar er zijn nu gesprekken gaande over een ander moment en op een andere zender", vertelt Snel. "Het programma blijft dan wel Blauw Bloed, want het is te sterk om aan te sleutelen."

De EO geeft Blauw Bloed ook nog niet helemaal op. Volgens de omroep zijn er nog gesprekken met de NPO gaande over hoe royalty een plek gegeven kan worden.

Volgens Snel is het bestaan van het programma belangrijk. "Er kijken nog steeds heel veel mensen, vooral op grote momenten zoals het overlijden van prins Philip of de verjaardag van prinses Amalia", vertelt de presentator. "Het thema blijft interessant en belangrijk, dus voorlopig ben ik nog enorm hoopvol."