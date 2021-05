RTL vindt het jammer dat het vanaf volgend jaar niet langer de uitzendrechten van de internationale dartswedstrijden heeft. Een woordvoerder laat weten dat het voor lokale partijen steeds moeilijker wordt om met internationale bedrijven te concurreren.

Dinsdag werd bekend dat, in navolging van de Formule 1 en de Duitse voetbalcompetitie Bundesliga, ook het darts vanaf volgend jaar in Nederland alleen te zien is op het streamingplatform Viaplay.

"Het is een trend dat grote internationale partijen in toenemende mate dit soort sportrechten proberen binnen te halen. De bedragen die daarbij worden geboden, zijn vaak onhaalbaar voor lokale partijen als RTL", aldus de zegsman.

"We vinden het ontzettend jammer dat deze prachtsport vanaf januari 2022 naar een andere partij verhuist. Wij hebben darts de afgelopen jaren met plezier opgebouwd en aangeboden aan de Nederlandse kijker en we wensen de dartsfans blijvend kijkplezier."

Het darts werd in Nederland jarenlang uitgezonden op RTL 7. Het Zweedse bedrijf Nordic Entertainment Group heeft de uitzendrechten van alle grote toernooien van profbond PDC bemachtigd.

Vanaf volgend jaar moeten de dartsliefhebbers een abonnement op Viaplay hebben om onder meer het WK, de Premier League Darts, de World Grand Prix, het World Matchplay en de Grand Slam of Darts te zien. De NENT Group heeft de uitzendrechten voor de komende vijf jaar binnengehaald.

Vorige week werd al bekend dat de Bundesliga (nu te zien op ESPN) en de Formule 1 (Ziggo Sport) naar Viaplay verhuizen. In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt het streamingplatform in Nederland gelanceerd.