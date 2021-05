Opgelicht?! verdwijnt volgend jaar van de televisie. De NPO heeft besloten het AVROTROS-programma vanaf januari 2022 niet meer uit te zenden. Ook de programma's Blauw Bloed en Typisch zijn binnenkort niet meer te zien.

AVROTROS laat in een reactie aan NU.nl weten dat er geen ruimte voor gesprek lijkt te zijn. "We hebben het gevoel dat het besluit al genomen is en dat NPO niet meer openstaat voor een heroverweging." Van de NPO heeft de omroep te horen gekregen dat Opgelicht?! procentueel niet hoog genoeg scoort op de doelgroep van 20 tot en met 49 jaar, waar de NPO de komende jaren meer op wil focussen.

Opgelicht?! werd in 2000 voor het eerst uitgezonden. Destijds werd het programma gepresenteerd door Antoinette Hertsenberg. In 2016 nam Jaap Jongbloed de presentatie van haar over. Het programma biedt tips om oplichting te voorkomen en doet - al dan niet met een verborgen camera - onderzoek naar oplichtingspraktijken om oplichters te ontmaskeren.

"Het klopt dat we in het licht van de brede programmavernieuwing met EO en AVROTROS in gesprek zijn over nieuwe programma's", laat een woordvoerder van de NPO desgevraagd aan NU.nl weten. "Wat het verdwijnen van Typisch betreft: we maken budget vrij om regionale omroepen content te laten produceren voor het programma Noord-Zuid-Oost-West."

'We vernieuwen ons aanbod continu'

De NPO is bezig met de planning voor 2022, waarbij het zwaartepunt ligt bij het toekomstbestendig maken van de programmering. "Het is onze missie om een breed en soms ook specifiek publiek te bereiken met onze rijke programmering vol publieke waarde. Dat doen we met programma's die informeren, inspireren en amuseren. We vernieuwen ons aanbod continu en daarbij volgen we het kijkgedrag van ons publiek."

Om dat doel te bereiken, verlegt de NPO het geld van de televisienetten naar het ondemandkanaal NPO Start. Volgens de woordvoerder is dat van belang, omdat het publiek steeds meer on demand kijkt.

"Zeker de middengroep van 20 tot en met 49 jaar. Wat verder nog bij het maken van onze toekomstplannen meespeelt, is dat de omroepen Human, PowNed en WNL groeien en er mogelijk nog twee omroepen bij komen. Die moeten ook programma's kunnen maken en daar is budget en zendtijd voor nodig."

Eerder werd bekend dat de NPO andere plannen heeft met het geschiedenisprogramma Andere Tijden van NTR. Dat gaat vanaf volgend jaar van achttien afleveringen op de late woensdagavond naar tien maandelijkse en langere uitzendingen op maandagavond.