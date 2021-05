In navolging van de Formule 1 en de Duitse Bundesliga is ook het darts vanaf volgend jaar in Nederland te zien op streamingplatform Viaplay. Het Zweedse bedrijf Nordic Entertainment Group (NENT Group) heeft de uitzendrechten van alle grote toernooien van profbond PDC bemachtigd. Het darts werd in Nederland jarenlang uitgezonden op RTL 7.

Vanaf 2022 moeten de dartsliefhebbers een abonnement op Viaplay hebben om onder meer het WK, de Premier League Darts, de World Grand Prix, het World Matchplay en de Grand Slam of Darts te zien. De NENT Group heeft de uitzendrechten voor de komende vijf jaar binnengehaald.

Eerder werd al bekend dat de Bundesliga (nu te zien op ESPN) en de Formule 1 (Ziggo Sport) naar Viaplay verhuizen. In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt het streamingplatform in Nederland gelanceerd.

"We kijken naar alle sportrechten die er maar zijn. Onze ambitie is uit te groeien naar de grootste aanbieder van sportwedstrijden in Nederland", zei directeur Anders Jensen van de NENT Group eerder.