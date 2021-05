De dreiging tegen kranten- en televisiebedrijf DPG Media in Antwerpen zou van Nederlandse rechts-extremisten zijn gekomen, schrijven Belgische media maandagavond op basis van bronnen bij de politie. Het zou gaan om een groep die zich de 'Dutch Anonymous Freedom Fighters' noemt. Dat commando zou van plan zijn geweest om vanuit Nederland naar Antwerpen te komen om een aanslag te plegen tegen DPG Media.

De Belgische politie zou door Nederlandse collega's zijn gewaarschuwd, maar de landelijke eenheid van de politie in Nederland kon daar maandagavond nog niets over zeggen.

VTM Nieuws-journalist Faroek Özgünes zei maandag dat de Nederlandse extremisten dachten dat DPG Media meer zou weten van het schuiladres van de ondergedoken Belgische viroloog Marc Van Ranst. Die houdt zich schuil omdat de voortvluchtige militair Jürgen Conings, die extreemrechtse sympathieën zou koesteren en de wapens zou willen opnemen tegen virologen en politici, het op hem voorzien zou hebben. De politie is al meer dan een week op zoek naar de mogelijk zwaarbewapende militair.

Van Ranst trok vorige week nog in Nederland de aandacht met een Twitter-ruzie met Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid. Engel verwijt Van Ranst ervan een aandeel te hebben in de "angstpandemie" en het zo bont te hebben gemaakt "dat hij nu extreem gehaat is". De Belgische viroloog reageert door Engel erop te wijzen dat hij geen viroloog is en daarom "geen flying fuck" geeft om wat hij "uitkraamt".

Hoofdkantoor DPG Media in Antwerpen ontruimd

Het hoofdkwartier van DPG Media in Antwerpen werd maandagavond ontruimd. Het is inmiddels weer vrijgegeven, maar er is nog wel politiebewaking. Het is niet bekend of de dreiging ook gericht was tegen de Nederlandse tak van DPG Media, waartoe onder meer het AD, de Volkskrant Qmusic en NU.nl behoren.

Eerder op de avond lieten zowel de Belgische als Nederlandse woordvoerders van het bedrijf weten dat de dreiging slechts was gericht aan de Belgische locatie in Antwerpen en niet aan de Nederlandse tak van DPG Media.