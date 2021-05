De Belarussische president Alexander Lukashenko heeft een wet ondertekend die beperkingen op de media stelt. Journalisten mogen volgens deze nieuwe regelgeving geen grote evenementen meer verslaan of optreden als organisatoren of bezoekers, meldt staatspersbureau BelTA maandag.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in deze zaak

Na de inwerkingtreding van de wet mogen alle openbare evenementen in Belarus (wat we voorheen Wit-Rusland noemden) uitsluitend worden gehouden op basis van toestemming van de lokale autoriteiten.

Ook wordt er een verbod ingevoerd op realtime berichtgeving over massa-evenementen die "in strijd zijn met de gevestigde orde, om deze te populariseren of te propageren", aldus het persbureau.

Journalisten mogen daarnaast bij de uitvoering van hun taken niet optreden als organisator van of deelnemer aan evenementen.

Wanneer de wet precies ingaat, is niet duidelijk. Wel is bekend dat de belangrijkste bepalingen "een maand na officiële publicatie" in werking treden. Er werd al langer gesproken over een nieuwe wet die de vrijheid van journalisten in het land inperkt. Het is niet bekend of de nieuwe regelgeving iets te maken heeft met de arrestatie van journalist Roman Protasevich zondagavond.

Toestel met Protasevich aan boord maakt noodlanding in Minsk

Zondag werd een toestel van Ryanair dat boven Belarus vloog gedwongen te landen op de luchthaven van de Belarussische hoofdstad. Het toestel had in dat land niets te zoeken: het was van Griekenland onderweg naar Litouwen.

Aan boord zat de kritische journalist Protasevich, een kopstuk van de oppositie. Hij werd tot woede van het Westen op het vliegveld in Minsk door de Belarussische autoriteiten van boord gehaald en gearresteerd.

De 26-jarige Protasevich is werkzaam bij het online nieuwsmedium Nexta, dat vaak kritisch is over de werkwijze van president Lukashenko.

De Belarussische overheid heeft Nexta als extremistisch bestempeld. Het is bij wet verboden om artikelen en informatie van het platform te verspreiden in het land. Protasevich stond volgens de regering op een lijst van individuen die gelinkt worden aan "terroristische activiteiten".

Westerse leiders noemden het voorval een "daad van staatsterrorisme". Ierland beschreef de gedwongen omleiding van de vlucht van de Ierse luchtvaartmaatschappij als "door de staat gesteunde luchtpiraterij". De autoriteiten in Belarus zeggen zich aan de internationale regels te hebben gehouden. Naar verwachting zal de EU maandagavond de sancties tegen Belarus aanscherpen.