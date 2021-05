Jack van Gelder weet nog niet wat hij gaat doen nu zijn tijd bij Ziggo Sport erop zit, vertelt hij in talkshow Humberto. De zeventigjarige sportpresentator maakte zondagavond zijn laatste aflevering van het voetbalprogramma Rondo.

Voor Van Gelder, die zes jaar bij Ziggo Sport werkte, ligt alles nog open."Misschien ga ik documentaires maken, misschien ga ik andersoortige talkshows maken", somde Van Gelder op. Zo zou hij bijvoorbeeld graag een programma maken waarin hij met "vrienden en vriendinnen en drank naar mooi weer" gaat. "Er zijn vele ideeën."

Als zijn presentatiewerk helemaal zou stoppen, dan legt hij zich daarbij neer. "Waar deuren dichtgaan, gaan deuren open. En zo niet dan kan ik alleen maar heel tevreden terugkijken in plakboeken en in beeld en in de reactie van mensen."

Van Gelder blikt terug op een rijke televisiecarrière van bijna vijftig jaar. "Ik heb prachtige dingen mogen doen. Ik heb de hele wereld mogen zien dankzij de NOS, ben bij grote evenementen geweest. Ik ben sinds 1976 bij alle zomerspelen geweest tot en met Londen, ik heb alle EK's en WK's van Nederland meegemaakt waar we aanwezig waren", aldus de presentator. "Daar kijk ik met heel veel plezier op terug."

In februari werd bekend dat Ziggo Sport het contract van Van Gelder niet verlengde. Hij wordt opgevolgd door collega Wytse van der Goot, die zo het nieuwe voetbalgezicht van de zender wordt en ook de presentatie van de talkshow Rondo overneemt.