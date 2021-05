Fresia Cousiño Arias heeft zich met een nieuw contract langer aan ESPN verbonden. Dat werd zondagochtend bekendgemaakt in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie. Ook gaat Cousiño Arias de presentatie van Goedemorgen Eredivisie met ingang van volgend seizoen afwisselen met Milan van Dongen.

"ESPN heeft mij vanaf het begin het gevoel gegeven een plan te hebben en te investeren in mijn ontwikkeling", zegt de dertigjarige Cousiño Arias over haar contractverlenging. "Langer blijven was dus een no-brainer. Ook omdat we hier simpelweg het mooiste sportaanbod hebben, met het Nederlandse clubvoetbal van de mannen én vrouwen."

Cousiño Arias werkt sinds de zomer van 2018 bij ESPN, de zender die een groot deel van het Nederlandse clubvoetbal uitzendt.

Eerder dit jaar werd al bekend dat ESPN ook langer doorgaat met Hans Kraay jr., vaste gast in Goedemorgen Eredivisie. ESPN behoudt zo het team van het zondagochtendprogramma en de overige uitzendingen waarin Kraay jr. en Cousiño Arias te zien zijn.