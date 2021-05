BBC-journalist Martin Bashir zegt dat hij prinses Diana "nooit pijn heeft willen doen" met het omstreden BBC-interview uit 1995. Volgens hem is dat ook niet gebeurd. Dat zegt de journalist in gesprek met The Sunday Times.

In de krant reageert Bashir voor het eerst op de commotie die is ontstaan rond het interview uit 1995, waarin de prinses zich onder meer uitsprak over haar ongelukkige huwelijk met prins Charles en haar eetstoornis. Door middel van vervalste documenten wist Bashir de prinses over te halen tot een gesprek, meldde de BBC afgelopen week na een onafhankelijk onderzoek.

Bashir heeft spijt van de manier waarop hij de prinses heeft overtuigd, maar ontkent tegelijkertijd dat dit haar schade heeft toegebracht. Volgens Bashir was Diana blij met het interview en zijn de twee altijd vrienden gebleven. Diana bezocht zelfs zijn vrouw in het ziekenhuis op de dag dat zij beviel van een dochter, aldus de inmiddels 58-jarige journalist, die vorige week bij de BBC vertrok vanwege gezondheidsklachten.

Volgens prins William heeft het interview gezorgd voor meer achterdocht en isolement bij prinses Diana, maar ook dat ontkent Bashir. "Zelfs in het begin van de jaren negentig waren er verhalen en stiekem opgenomen telefoontjes. Ik was daar niet de bron van", zegt hij.

Hij kan zich ook niet vinden in de uitspraken van Diana's broer Charles Spencer, die een duidelijk verband zou zien tussen het interview en Diana's dood. Volgens Spencer zou Diana na het interview afscheid hebben genomen van haar beveiliging, die door het koningshuis werd verzorgd. Spencer heeft de politie inmiddels gevraagd het onderzoek naar de gang van zaken rond het interview te heropenen.

Bashir vindt het jammer dat de commotie rond het interview de uitspraken van de prinses overschaduwt. "Als je denkt aan haar uitspraken over het verdriet in haar huwelijk, over haar psychische problemen - dat is ontzettend bijzonder", aldus de journalist. "Ik heb iets verkeerd gedaan, maar erken in vredesnaam ook de relatie die we hadden en alles wat ze door dat interview heeft bijgedragen."