De finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam heeft zaterdagavond 5.441.000 Nederlandse kijkers getrokken. De show was daarmee het best bekeken programma van de dag, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De 65e editie van het Eurovisie Songfestival werd gewonnen door de Italiaanse band Maneskin met het nummer Zitti e Buoni.

Het is de best bekeken Songfestival-finale van deze eeuw. Voor gisteren was dat de finale van 2014: toen zagen 5.149.000 mensen hoe Ilse DeLange en Waylon als The Common Linnets de tweede plek haalden. Twee jaar geleden schakelden zo'n 4,4 miljoen Nederlanders in op de finale waarin Duncan Laurence won.

De slechtst bekeken finale waarin Nederland optrad was die van 2004, toen het muziekfestival nog geen drie miljoen kijkers trok. Het Nederlands-Italiaanse duo Re-union werd toen twintigste.

Eurovisie Songfestival: De voorbeschouwing, waarin Rik van de Westelaken vooruitblikte op de finale, eindigde op de tweede plek in de kijkcijferlijst van zaterdagavond. Daar keken 3,1 miljoen Nederlanders naar. Het NOS Journaal van 20.00 uur staat met 2.853.000 kijkers op de derde plek in de kijkcijferlijst.

De dag top 5 van zondag 23 mei 1. Finale Eurovisie Songfestival (NPO1) - 5.441.000 kijkers

2. Eurovisie Songfestival: De voorbeschouwing (NPO1) - 3.102.000 kijkers

3. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.853.000 kijkers

4. OP1 (NPO1) - 1.771.000 kijkers

5. NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.153.000 kijkers