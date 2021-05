Mart Smeets stopt binnenkort als commentator bij Ziggo Sport. Dat maakte hij vrijdag bekend in het NPO Radio 1-programma 1 op 1. Het 74-jarige sporticoon verslaat vooral de basketbalwedstrijden op de zender.

Volgens Smeets stopt hij omdat Ziggo Sport de rechten van de NBA-competitie kwijtraakt. De sportkenner noemt het "spijtig, maar het grote geld is wat telt in deze wereld".

Ziggo Sport wilde vrijdag geen commentaar geven op de uitlatingen van Smeets. De zender maakte recent bekend ook de rechten van de Formule 1-races per 2022 kwijt te zijn. Die races zijn per 2022 te zien via de streamingdienst Viaplay van het Noorse bedrijf NENT.

Smeets laakt de trend dat er steeds meer sport achter een dure betaalmuur verdwijnt, zei hij in 1 op 1, omdat dit sport minder toegankelijk maakt voor mensen met een kleine portemonnee. "Daar trekken de investeerders zich niets van aan. Die kijken alleen maar naar de winstcijfers", constateert hij.