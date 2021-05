Boris Johnson hoopt dat de BBC "er alles aan doet" om een misstap zoals die bij een interview met prinses Diana te voorkomen. De Britse premier reageert daarmee op een onderzoek waaruit blijkt dat de omroep wist van de onethische tactieken die journalist Martin Bashir gebruikte om een interview met de prinses af te dwingen.

"Ik maak me uiteraard zorgen over de bevindingen in het rapport van Lord Dyson", zei de Britse premier vrijdag volgens persbureau Reuters.

"De koninklijke familie moet zich vreselijk voelen. Ik hoop van harte dat de BBC alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat zoiets nooit meer gebeurt."

In het beruchte interview vertelde Diana over onder meer de problemen binnen haar huwelijk met prins Charles. Volgens de BBC laat het onderzoeksrapport zien dat er "duidelijke tekortkomingen" waren. "Dat spijt ons heel erg", aldus Tim Davie, algemeen directeur van de BBC.

De broer van prinses Diana, Charles Spencer, beweert al jaren dat Bashir de prinses wist over te halen tot een interview door haar vervalste bankafschriften te laten zien. Daardoor leek het alsof mensen aan het Britse hof waren omgekocht voor informatie over haar huwelijk met prins Charles. De handelswijze van de journalist voedde volgens prins William zijn moeders paranoia over het Britse koningshuis.

Diana's zonen William en Harry hebben gereageerd op de uitkomsten van het onderzoek. Prins William legde de schuld ook bij de BBC-directie. Zijn jongere broer stelt dat het "rimpeleffect van een cultuur van uitbuiting en onethische praktijken" zijn moeder het leven kostte.

Vrijdag werd ook bekend dat de politie het onderzoek van Lord Dyson gaat bekijken om uit te zoeken of er een aanleiding is om Bashir strafrechtelijk te vervolgen. Eerder zei de Britse politie nog dat er geen aanleiding voor was.