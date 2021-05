Svetlana Tikhanovskaya, de leider van de oppositie in Belarus, is te gast in het nieuwe seizoen van College Tour. Tikhanovskaya is de laatste naam die bekendgemaakt wordt voor dit seizoen, dat voor het eerst door de KRO-NCRV wordt uitgezonden.

Tikhanovskaya is het gezicht van het verzet tegen de president van Belarus, Alexander Lukashenko. Tikhanovskaya ziet zichzelf niet als oppositieleider, maar als de gekozen leider van Belarus.

Namens de Belarussische oppositie nam Tikhanovskaya eind 2020 de Sacharovprijs in ontvangst. Het Europees Parlement reikt die prijs jaarlijks uit aan individuen en organisaties die opkomen voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. Daarnaast werd Tikhanovskaya genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

De eerste gast in dit seizoen van College Tour was Ilse DeLange. De zangeres vertelde onder meer dat ze het stom vond dat het Eurovisie Songfestival haar niet had betrokken bij het evenement in Rotterdam. Na DeLange volgde de hoogleraar geneeskunde Marcel Levi.

De interviews met kunstenaar Jeff Koons, auteur Connie Palmen en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam worden nog uitgezonden. Studenten die een vraag willen stellen aan een van hen kunnen zich aanmelden.

De opname met Tikhanovskaya is op 28 mei bij Westerliefde in Amsterdam. De uitzending is op dinsdag 1 juni om 20.35 uur bij KRO-NCRV op NPO2.