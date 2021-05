De BBC veegde bewust de tactieken onder het tapijt die journalist Martin Bashir gebruikte om een interview met prinses Diana te krijgen in 1995, zo meldt de omroep vrijdag na een maandenlang onderzoek. In het beruchte interview vertelde Diana onder meer over haar huwelijksproblemen met prins Charles.

Volgens de BBC laat het onderzoekrapport zien dat er "duidelijke tekortkomingen" waren. "Dat spijt ons heel erg", aldus Tim Davie, algemeen directeur van de BBC.

"Hoewel uit het rapport blijkt dat Diana graag geïnterviewd wilde worden, is het duidelijk dat de manier waarop het interview tot stand kwam niet in overeenstemming is met wat ons publiek van ons mag verwachten."

Volgens Davie had de BBC zich meer moeten verdiepen in wat er destijds aan de hand was en had de omroep ook opener moeten zijn over wat hij wist. "Hoewel we de tijd niet kunnen terugdraaien, kunnen we wel onze welgemeende excuses aanbieden. Dat doen we vandaag."

Lord John Dyson deed zes maanden onderzoek

Oud-rechter Lord John Dyson deed in opdracht van de BBC ruim zes maanden onderzoek naar de affaire. Hij onderzocht of Bashir inderdaad heeft gelogen tegen Diana, zoals de broer van de prinses, Charles Spencer, al jaren beweert.

Volgens Spencer wist Bashir de prinses over te halen tot een interview door haar vervalste bankafschriften te laten zien. Daardoor leek het alsof mensen aan het Britse hof waren omgekocht voor informatie over haar huwelijk met prins Charles. Dit zou onder meer haar paranoia over het Britse koningshuis hebben gevoed.

Bashir was ruim 25 jaar geleden de eerste journalist die een interview met Diana deed. Hoewel hij op dat moment vrij onbekend was, groeide zijn status na het interview en ging hij onder meer in de Verenigde Staten aan de slag. De Britse politie en het openbaar ministerie besloten in maart om geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de inmiddels 58-jarige journalist, die vorige week bij de BBC vertrok vanwege gezondheidsklachten.

'Drie mensen in dit huwelijk'

In het interview deed Diana een boekje open over haar huwelijk. Zo vertelde ze dat er "drie mensen in het huwelijk" waren, waarmee ze verwees naar de affaire van prins Charles met zijn huidige vrouw Camilla. Diana en Charles waren toen al uit elkaar, maar nog niet formeel gescheiden.

Ook sprak ze over haar eetstoornis, haar affaire en het gebrek aan steun dat ze naar eigen zeggen kreeg van de koninklijke familie. Het interview werd door veel koningshuisexperts als controversieel beschouwd.

De BBC deed in 1996 ook al onderzoek naar het interview en concludeerde toentertijd dat er inderdaad vervalste bankafschriften waren gebruikt, maar dat die voor Diana geen aanleiding waren om mee te werken aan het interview. Dit tot ongenoegen van Spencer, die recentelijk opnieuw aandacht vroeg voor de zaak en de omroep een dossier met nieuw bewijsmateriaal overhandigde.

Prinses Diana overleed op 31 augustus 1997 bij een auto-ongeluk in Parijs.