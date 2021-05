Het Zweedse bedrijf Nordic Entertainment Group, dat net de uitzendrechten van de Formule 1 en de Bundesliga in Nederland heeft binnengehaald, is ook geïnteresseerd in de uitzendrechten van het Nederlandse betaald voetbal.

"We kijken naar alle sportrechten die er maar zijn. Onze ambitie is uit te groeien naar de grootste aanbieder van sportwedstrijden in Nederland. Ook de voetbalrechten zijn interessant voor ons en daar zullen we zeker naar kijken als die weer op de markt komen", zei directeur Anders Jensen van de NENT Group.

Op dit moment zijn de uitzendrechten voor het Nederlandse betaald voetbal echter in handen van het Amerikaanse bedrijf ESPN.

De Formule 1 beschouwt Jensen als het kroonjuweel. De NENT Group heeft voor een periode van drie jaar de uitzendrechten voor de koningsklasse van de autosport in Nederland bemachtigd. De races verhuizen daardoor in het eerste kwartaal van 2022 van Ziggo Sport naar Viaplay. Het bedrijf zal zes races gratis uitzenden, waaronder de Grote Prijs van Nederland in Zandvoort. Hoeveel de betaaldienst de kijker gaat kosten, is nog niet bekend. "We beloven een betaalbare prijs", aldus Jensen.

Het bedrijf zal gaan uitzenden vanuit een studio in Amsterdam. "Wat we nu eerst gaan doen is een managementteam opzetten in Nederland. We kennen de reputatie van de huidige crew van Ziggo en hebben veel respect voor hun werk, maar het is te voorbarig om te zeggen dat zij bij ons komen", aldus Jensen.

Daarmee is nog niet duidelijk of commentator Olav Mol, pitreporter Jack Plooij, presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos de overstap maken. "Het klinkt logisch om op de vertrouwde wijze door te gaan, maar soms is het ook nodig om te veranderen en vernieuwen. Zo willen wij graag een jonger publiek trekken. We zullen daarover binnenkort communiceren en er zal vast goed nieuws bij zitten."