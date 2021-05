Fidan Ekiz is dit jaar de winnaar van de Pim Fortuyn Prijs. De tv-presentatrice en columniste krijgt de onderscheiding omdat ze volgens de jury "een scherpe denker, spreker en schrijver" en ook "dapper, taboedoorbrekend en een voorbeeldige opiniemaker" is.

Ekiz is volgens de jury niet bang om moeilijke thema's te bespreken "die we liever niet willen bespreken, omdat ze pijn doen en ons confronteren met onze vooroordelen en inconsistenties". De juryleden vinden dat ze dat kritisch en respectvol doet, ook als het gaat om "spannende thema's, zoals diversiteit, emancipatie van nieuwkomers en de emancipatie van vrouwen".

De prijs is vernoemd naar de in 2002 doodgeschoten politicus Pim Fortuyn en wordt ieder jaar toegekend aan opiniemakers, bestuurders of politici die strijden voor het vrije woord, taboes durven doorbreken en stelling nemen in het maatschappelijk debat.

De andere genomineerden waren schrijfster Lale Gül, de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, hoogleraar en voormalig PvdA-minister Ronald Plasterk en emeritus hoogleraar en slavernijdeskundige Piet Emmer. Vorig jaar won programma- en opiniemaker Jort Kelder.

In de jury zitten naast voorzitter Simon Fortuyn (de broer van Pim Fortuyn), JA21-Kamerlid Joost Eerdmans, hoogleraar en publicist Afshin Ellian (die de prijs in 2015 als eerste won) en psychiater en columniste Esther van Fenema (vorig jaar genomineerd). De laatste twee zijn in de plaats gekomen van Rita Verdonk en Leonard Ornstein.

Ekiz kreeg de wisselbokaal uitgereikt in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. Daarna volgde een rit naar Amsterdam in de donkerblauwe Daimler vanwaaruit Fortuyn drie maanden voor zijn dood met geheven wijsvinger de historische woorden sprak: "Vergis je niet, ik word de minister-president van dit land."