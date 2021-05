De Grands Prix in de Formule 1 zullen met ingang van volgend jaar alleen nog te bekijken zijn via de streamingdienst van Viaplay, het dochterbedrijf van Nordic Entertainment Group (NENT Group). Het Zweedse bedrijf neemt definitief de uitzendrechten over van Ziggo, zo is donderdag bekendgemaakt.

De rechten zijn tot en met 2024 vastgelegd. Alle races en bijbehorende programma's over Formule 1 zullen via de streamingdienst te zien zijn. Zes Grands Prix zijn straks gratis te bekijken, waaronder de race in Zandvoort.

Details over de Viaplay-abonnementen en bijbehorende prijzen worden op een later moment gedeeld. Klanten van Ziggo kunnen de races momenteel gratis bekijken. Mensen die elders een televisieabonnement hebben, moeten hiervoor betalen.

De races zijn daarnaast te bekijken op F1TV, een betaalde streamingdienst van Formule 1.

Ziggo bevestigde maandag dat het afstand moet doen van de uitzendrechten. Het bedrijf zegt dat de tarieven voor de uitzendrechten in de afgelopen negen jaar zo sterk zijn gestegen, dat het niet mogelijk bleek om de Formule 1 bij Ziggo Sport te houden.

NENT Group heeft ook Bundesliga-rechten

De Formule 1 was al op die zender te zien toen die nog Sport1 werd genoemd, en de afgelopen jaren werd er de volledige opkomst van Max Verstappen in de koningsklasse van de autosport in beeld gebracht.

Olav Mol verzorgt het commentaar op Ziggo Sport. Het is nog niet bekend of de ervaren commentator meeverhuist naar de nieuwe rechtenhouder. De NENT Group schrijft in een persbericht wel dat de verslaggeving wordt gedaan door Nederlandse commentatoren en "experts van wereldklasse".

Er gaan geruchten dat de in Zweden gevestigde NENT Group 30 miljoen euro heeft betaald voor de rechten, maar dat is nog niet bevestigd. De NENT Group heeft open commerciële zenders in Noorwegen, Zweden en Denemarken en is in de Scandinavische landen ook actief met betaalzenders en streamingdiensten.

De NENT Group heeft vanaf volgend jaar tot en met 2029 ook de rechten van de Bundesliga - de hoogste Duitse voetbalcompetitie - in handen.