Journalist Martin Bashir gebruikte in 1995 valse verklaringen en brak de redactionele regels van de BBC om het beruchte interview te krijgen met prinses Diana. Dat concludeert naar alle waarschijnlijkheid een rapport dat de BBC donderdag mogelijk gaat publiceren, schrijven Britse media woensdag.

Hoe zat het ook alweer? Earl Spencer, de broer van Diana, beweerde dat de journalist heeft gelogen tegen zijn zus om haar over te halen voor een interview.

Volgens Spencer deed Diana om die reden beruchte uitspraken over haar huwelijk en de affaire van prins Charles met Camilla Parker-Bowles.

De journalist zou onder meer bankafschriften hebben vervalst waarop te zien was dat twee hovelingen door de Britse veiligheidsdiensten werden betaald voor informatie over Diana en prins Charles.

Rechter Lord Dyson deed in opdracht van de BBC ruim zes maanden onderzoek naar de affaire. Zijn opdracht was om te onderzoeken of Bashir inderdaad heeft gelogen tegen Diana, zoals de prinses' broer Earl Spencer beweerde. Naast Bashir krijgen naar verluidt ook toenmalig leidinggevenden van de BBC kritiek voor de manier waarmee ze de handelswijze onder het tapijt wilden vegen.

Spencer zegt al jaren dat de journalist zijn zus wist te interviewen door haar vervalste bankafschriften te laten zien om het te doen lijken alsof mensen aan het Britse hof waren omgekocht voor informatie over het huwelijk van haar en Charles. Dit zou onder meer haar paranoia over het Britse Koningshuis hebben gevoed.

Bashir wist ruim 25 jaar geleden als eerste journalist een interview met Diana te verzekeren. Hij was op dat moment een vrij onbekende verslaggever, maar na het interview nam zijn carrière een enorme vlucht en ging hij onder meer in de VS aan de slag.

In het interview doet Diana opzienbarende uitspraken over haar huwelijk. Zo vertelde ze dat "er drie mensen in het huwelijk zaten", waarmee ze verwees naar de affaire van haar man met Parker Bowles. Diana en Charles waren toen al niet meer bij elkaar, maar nog niet formeel gescheiden.

Het interview wordt door veel Koningshuisexperts als controversieel beschouwd. Naast haar huwelijk sprak ze ook over haar eetstoornis, affaire en het gebrek aan steun dat ze naar eigen zeggen kreeg van de koninklijke familie.

BBC deed eerder al onderzoek

De BBC deed in 1996 ook al onderzoek naar het interview, maar concludeerde toen dat er wel vervalste bankafschriften waren gebruikt, maar dat die geen aanleiding waren voor Diana om mee te werken aan het interview. Dat was tot ongenoegen van Spencer, die recentelijk opnieuw aandacht vroeg voor de zaak en een dossier met nieuw bewijsmateriaal overhandigde aan de BBC.

Daarin zitten onder meer acht pagina's met notities die Spencer maakte toen Bashir en prinses Diana elkaar voor het eerst ontmoetten, twee maanden voorafgaand aan het interview. Volgens The Telegraph - die de notities in handen heeft - zou daaruit blijken hoe Bashir tegen de prinses zei dat haar telefoon werd afgeluisterd en dat ze werd gevolgd. Ook waren er volgens Bashir plannen gemaakt om de Spencer-familie "kapot te maken". De eerste ontmoeting zou ongeveer anderhalf uur hebben geduurd. In totaal zijn er 38 notities door Spencer gemaakt.

Geen strafrechtelijk interview

Spencer probeert al jaren aandacht te krijgen voor de wijze waarop zijn zus werd overgehaald door Bashir om mee te werken aan het interview. De Britse politie en het OM besloten in maart om geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de inmiddels 58-jarige journalist, die vorige week bij de BBC vertrok vanwege gezondheidsklachten.

Kensington Palace heeft volgens bronnen een verzoek ingediend om eerder inzage te krijgen in het rapport, maar heeft dit vooralsnog niet gekregen. Naar verwachting verschijnt het rapport donderdagmiddag. Bashir heeft zelf nog niet gereageerd.

Prinses Diana overleed op 31 augustus 1997 na een auto-ongeluk in de tunnel Pont de l'Alma in Parijs.