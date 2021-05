De NPO wil niet dat omroepen hun programma's gebruiken om kritiek te leveren op de nieuwe programmering van de publieke omroep. Dat schrijft NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman in een brief aan het College van Omroepen (CvO), bevestigt een NPO-woordvoerder in gesprek met NU.nl na berichtgeving van het AD.

Kassa-presentatrice Amber Kortzorg begon de uitzending afgelopen zaterdag met de oproep een petitie te tekenen, omdat de NPO het programma de helft van de zendtijd zou willen afnemen. Rijxman weerspreekt deze bewering in de brief, die het AD en De Telegraaf in handen hebben.

"Gesteld wordt dat journalistieke programma's zoals Kassa en Radar weleens door de NPO vervangen kunnen worden door amusement. Dit is pertinent onjuist en kwalijk. Wij zullen geen consumenten- of journalistieke programma's vervangen door amusement en dat is ook nooit gezegd in de gesprekken met de omroepen."

"We hebben er begrip voor dat programmaleidingen en makers zich uitspreken over bepaalde keuzes. Maar dat zendtijd van de publieke omroep wordt ingezet om een interne discussie over de hoofden van ons publiek met publieke privileges (geld, zendtijd en distributie) uit te vechten, overschrijdt naar onze overtuiging de grens van het betamelijke. Zo kunnen en moeten wij niet met elkaar samenwerken."

'Inhoud van de brief spreekt voor zichzelf'

De NPO laat in een reactie aan NU.nl weten "de inhoud van de brief voor zichzelf te laten spreken".

BNNVARA-directeur Gert-Jan Hox zegt de actie van Kortzorg te begrijpen. "Wanneer een programma als Kassa, een instituut dat al dertig jaar bestaat en essentieel is als controlerende tegenmacht in de samenleving, gehalveerd dreigt te worden, vinden we het niet meer dan logisch dat programmamakers in verzet komen en begrijpen we het ook dat zij op zaterdag direct hun trouwe schare kijkers inlichten."

De publieke omroep is op dit moment bezig met de programmering van 2022. De NPO ziet zich geconfronteerd met uitdagingen zoals vergrijzing van kijkers en de groeiende vraag naar video on demand.

In november hield de NPO vast aan het besluit om het programma Opsporing Verzocht in te korten. Ook andere programma's, zoals het geschiedenisprogramma Andere Tijden en Radar, zouden onder druk staan.