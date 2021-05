Evert ten Napel kon het naar eigen zeggen niet waarderen dat hij niet werd gevraagd om de finale van het WK voetbal van 2006 te becommentariëren. Het zou het laatste wereldkampioenschap voetbal zijn waarbij de commentator zijn opwachting zou maken, maar tot Ten Napels verbazing werd Frank Snoeks ingeschakeld.

"Het was bij de NOS traditie geworden dat als je zo lang commentator was geweest, je bij je afscheid de finale van een toernooi mocht doen", vertelt Ten Napel (77) in gesprek met Panorama. Hij nam in 2011 afscheid van de NOS, om vervolgens over te stappen naar Eredivisie Live (nu ESPN).

"Dus ik had al een paar dagen Berlijn geboekt met mijn vrouw en kinderen, want ik ging er blind van uit dat ik die finale zou krijgen." Het WK voetbal van 2006 vond plaats in Duitsland, de finale ging tussen Italië en Frankrijk (1-1, Italië won na penalty's).

De klus ging echter naar Snoeks. "Daarna belde Frank mij op. 'Wat moet ik nou?', vroeg hij enigszins gegeneerd. Toen zei ik dat hij gewoon de finale moest doen, omdat hij daarvoor was aangewezen."

Ten Napel noemt het voorval "lullig". "Reitsma (Theo, een collega-commentator, red.) wist dat hij tijdens zijn laatste WK in 2002 de finale zou krijgen, dus hij nam zijn zoon mee naar Japan. Ik wilde mijn afscheid vieren met mijn gezin in Berlijn. Voor mij was dat een abc'tje, maar het liep dus anders. Daar ben ik wel even héél boos over geworden."

Ten Napel is nog niet van plan om te stoppen met zijn werk als commentator. "Ik heb maar één regel: als ik in één wedstrijd twee keer een foute doelpuntenmaker noem, dan stop ik meteen. Maar dat is tot op heden nog nooit gebeurd."