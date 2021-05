De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival is dinsdagavond door 2,78 miljoen mensen in Nederland bekeken. Het was daarmee het best bekeken programma van de dag.

De show in Rotterdam Ahoy trok beduidend meer kijkers dan gebruikelijk is voor een halve finale waar Nederland niet aan meedoet. In 2019 keken anderhalf miljoen mensen naar de halve finale zonder Nederland. De uitzending waarin Duncan Laurence zich voor de finale kwalificeerde, is door ongeveer drie miljoen mensen bekeken.

De kijkers zagen dinsdag dat de deelnemers uit België, Oekraïne, Malta en Rusland een plek hebben bemachtigd voor de finale, die aanstaande zaterdag plaatsvindt. De show werd gepresenteerd door Chantal Janzen, Nikkie de Jager, Jan Smit en Edsilia Rombley. De voorbeschouwing trok al een kleine twee miljoen mensen naar NPO1.

Donderdag staat de tweede halve finale van het Songfestival gepland. De deelnemers namens Griekenland, dat wordt vertegenwoordigd door de Utrechtse Stefania, San Marino en Zwitserland treden op en hopen op een plek in de eindstrijd. Dinsdag werd bekend dat de IJslandse deelnemer niet live zal optreden, omdat een bandlid positief is getest op het coronavirus. In plaats daarvan wordt een video van de repetities uitgezonden.

