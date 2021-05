In de zoektocht naar een opvolger voor Ellen DeGeneres lijkt comédienne Tiffany Haddish de beste papieren te hebben om een nieuwe talkshow te presenteren. Dat schrijft The Hollywood Reporter dinsdag.

The Ellen DeGeneres Show stopt na negentien seizoenen en ruim drieduizend afleveringen, zo maakte de televisiepresentatrice vorige week bekend.

De 41-jarige Haddish viel al meerdere keren in voor DeGeneres en volgens ingewijden zou zij als ervaren comédienne gewend zijn aan de hoge werkdruk, schrijft The Hollywood Reporter. De makers van The Ellen DeGeneres Show zouden zich in ieder geval al bij Haddish hebben gemeld.

De 63-jarige DeGeneres liet eerder weten dat ze niet meer wordt uitgedaagd in het werk. "Als je creatief bent, moet je constant uitgedaagd worden. Hoe leuk dit ook is om te maken, het daagt me niet meer uit."

Het besluit volgde een jaar nadat meerdere berichten naar buiten kwamen over een verziekte werksfeer bij de talkshow. In augustus werden drie producenten ontslagen na een intern onderzoek in verband met stelselmatige (seksuele) intimidatie en racisme op de set. De producenten hebben de beschuldigingen altijd ontkend.