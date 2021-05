Formule 1 wordt vanaf volgend jaar niet langer uitgezonden op Ziggo Sport. Het bedrijf bevestigt via Twitter na negen jaar afstand te moeten doen van de uitzendrechten.

"Vanaf 2022 zal Formule 1 helaas verhuizen naar een andere zender", valt te lezen in de verklaring van Ziggo. "Wij hebben dan negen jaar met veel plezier en trots de Formule 1 uitgezonden."

Ziggo geeft aan dat de tarieven van de uitzendrechten in de afgelopen negen jaar zo sterk zijn gegroeid, dat het niet mogelijk bleek om de Formule 1 bij Ziggo Sport te houden.

De Formule 1 was al te zien op de zender toen het nog Sport1 werd genoemd, en de afgelopen jaren werd de volledige opkomst van Max Verstappen in de koningsklasse van de autosport in beeld gebracht. Olav Mol verzorgt het commentaar op Ziggo Sport. Het is nog niet bekend of de ervaren commentator meeverhuist naar een nieuwe rechtenhouder.

Het is nog niet bekend welke zender de uitzendrechten zal overnemen. Er gaan geruchten dat de in Zweden gevestigde Nordic Entertainment Group (NENT Group) 30 miljoen euro heeft betaald voor de rechten, maar dat is nog niet bevestigd. De NENT Group heeft open commerciële zenders in Noorwegen, Zweden en Denemarken en is in de Scandinavische landen ook actief met betaalzenders en streamingsdiensten.