Het interview dat Matthijs van Nieuwkerk ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag met koningin Máxima had, is maandagavond door ruim 3,2 miljoen mensen bekeken. Het gesprek is het best bekeken programma van de avond, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

In het interview vertelde de koningin onder meer dat ze een inschattingsfout hebben gemaakt toen zij en haar gezin in oktober - tijdens de pandemie - op vakantie naar Griekenland gingen.

"In het denken in mogelijkheden en niet in beperkingen hebben we een inschattingsfout gemaakt. Het mocht. Het was alleen niet solidair", aldus de vorstin. "Dat een vakantie die eigenlijk voor ons niet zoveel betekende zo veel doet, doet mij pijn."

Koningin Máxima gaf het interview vier jaar na het gesprek dat Wilfried de Jong met koning Willem-Alexander had ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. Het gesprek met de koning, dat zowel door de NPO als door RTL werd uitgezonden, wist 4,3 miljoen kijkers te trekken.

De uitzending Dionne Dichtbij: Máxima, die direct na het vraaggesprek werd uitgezonden, is eveneens goed bekeken. Ruim 1,6 miljoen mensen zagen Dionne Stax in New York, de Amerikaanse stad waar ze ten tijde van haar eerste ontmoeting met prins Willem-Alexander bij een bank werkte.

Stax gaat in het programma in gesprek met mensen die met Máxima hebben samengewerkt of op een andere manier nauw bij haar betrokken waren.

Top vijf van maandag 17 mei 1. Máxima 50 (NPO1) - 3.202.000 kijkers

2. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.314.000 kijkers

3. Dionne Dichtbij: Máxima - 1.630.000 kijkers

4. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.165.000 kijkers

5. Op1 (NPO1) - 1.041.000 kijkers