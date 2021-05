Het programma Koningin Máxima; een leven vol muziek heeft zondagavond ruim 1,4 miljoen kijkers naar NPO1 getrokken. De muziekshow voor Máxima, die vandaag haar vijftigste verjaardag viert, eindigde als derde in de lijst van best bekeken programma's van de avond.

In het programma, dat eerder was opgenomen in Theater Carré in Amsterdam, werd de koningin geëerd vanwege haar rol in het project Méér Muziek in de Klas. Artiesten als Tania Kross, Jeroen van der Boom, Glen Faria, Sunnery James en Ryan Marciano, Emma Heesters en Roel van Velzen traden op. De presentatie was in handen van Buddy Vedder.

Ook RTL Boulevard besteedde aandacht aan de verjaardag van Máxima. Het programma zond een special uit over haar leven. Daar keken 644.000 mensen naar, goed voor een tiende plaats op de dagelijkse kijkcijferlijst.

De programma's over de jarige koningin moesten het NOS Journaal van 20.00 uur en Studio Sport Eredivisie op NPO1 voor laten gaan. Dit waren de best bekeken programma's van de avond.