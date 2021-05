Het eenmalige spelprogramma Make Up Your Mind krijgt een vervolg, laat RTL zondag weten. Het vervolg op de dragqueenshow zal in 2022 te zien zijn. Het programma krijgt in het tweede seizoen meer afleveringen.

"Make Up Your Mind is topamusement met een heel belangrijke boodschap: iedereen mag zijn wie hij wíl zijn", aldus Peter van der Vorst, directeur Content van RTL Nederland. "Geweldig om dat op deze manier uit te kunnen dragen voor zo'n groot en vooral ook jong publiek."

Zaterdag keken er 1,2 miljoen mensen naar het dragqueenprogramma. Dat leverde het RTL 4-programma de derde plek in de lijst van best bekeken programma's op.

De zeven dragqueens moesten zaterdag na een intensieve training onder meer laten zien hoe ze over een catwalk lopen en playbacken om zo indruk te maken op de vakjury. Teamcaptains Fred van Leer en Nikkie de Jager streden tegen elkaar om zoveel mogelijk BN'ers te raden.

Carlo Boszhard presenteerde Make Up Your Mind. Edsilia Rombley en Ruben Nicolai ondersteunden de teamcaptains. Een achtste als dragqueen verklede BN'er reikte de prijs uit aan de winnaar.