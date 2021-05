Ray 'Uncle Ray' Cordeiro heeft zaterdag na een carrière van 72 jaar als radio-dj afscheid genomen, meldt BBC News. De 96-jarige inwoner van Hongkong heeft sinds 2000 het Guinness-wereldrecord voor langste loopbaan als radio-dj in handen.

"Dit is het dan. Hartelijk dank voor het luisteren, vaarwel en dank voor jullie komst", sloot Cordeiro zijn programma All The Way With Ray af in het Engels en Kantonees. Waarom hij stopt, wordt niet vermeld.

De radio-dj presenteerde het radioprogramma sinds 1970 op de publieke omroep van Hongkong. Tijdens zijn loopbaan maakte Cordeiro kennis met onder anderen The Beatles en zangers Cliff Richard en Tony Bennett.

In een eerder interview beschouwde Cordeiro zich "de gelukkigste man ter wereld". De radio-dj liet weten blij te zijn dat hij kon doen waar hij veel plezier aan beleefde.