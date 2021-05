Het eenmalige spelprogramma Make Up Your Mind heeft zaterdag volgens Stichting KijkOnderzoek 1.218.000 kijkers getrokken. Die zagen in het programma van RTL 4 welke zeven bekende Nederlandse mannen achter hun alter ego als dragqueen zaten.

De zeven dragqueens moesten na een intensieve training onder meer laten zien hoe ze over een catwalk lopen en playbacken om zo indruk te maken op de vakjury. Teamcaptains Fred van Leer en Nikkie de Jager streden tegen elkaar om zoveel mogelijk BN'ers te raden.

Carlo Boszhard presenteerde Make Up Your Mind. Edsilia Rombley en Ruben Nicolai ondersteunden de teamcaptains. Een achtste als dragqueen verklede BN'er reikte de prijs uit aan de winnaar.

In de lijst van best bekeken televisieprogramma's stonden vier programma's die inhaakten op het Eurovisie Songfestival, dat vanaf dinsdag plaatsvindt in Rotterdam. Het Songfestival Top 50 Muziekcafé behaalde met 823.000 kijkers op NPO1 op plek tien de hoogste notering.