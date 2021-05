Antoinette Hertsenberg is niet te spreken over het plan van de NPO om het seizoen van Radar in te korten met vier uitzendingen. De presentatrice zegt in het AD dat niemand behalve de publieke omroep het voornemen steunt.

"De NPO is de enige die dit een goed idee vindt. De redacties vinden van niet, de omroepen niet en de kijkers denk ik ook niet", zegt Hertsenberg in gesprek met de krant.

"Het komt allemaal voort uit de dringende behoefte van de NPO om te verjongen en te vernieuwen. Het wrange is: als je naar absolute kijkcijfers onder jongeren kijkt, dan zie je dat Radar het helemaal niet zo slecht doet."

De NPO is op dit moment bezig met de planning voor 2022 en stelt daarbij vernieuwing en het toekomstbestendig maken van de programmering centraal. Volgens de 56-jarige Hertsenberg heeft het programma juist veel jonge kijkers.

"Je ziet dat wij in 2020 gemiddeld 220.000 kijkers hadden in de leeftijdsgroep 20-49 jaar, en daarnaast ontzettend veel in 50-plus, waarvan ik zeg: die vind ik niet per definitie oud. En die willen óók gewoon geïnformeerd worden, weten hoe het met hun pensioen zit."

Ook Kassa en Andere Tijden slachtoffer van vernieuwingsdrang NPO

Radar is niet het enige programma dat mogelijk zal lijden onder de vernieuwingsdrang van de NPO. Het programma Kassa zal zeer waarschijnlijk van zaterdag naar maandag verhuizen en zal daarnaast zeventien afleveringen minder mogen maken.

Volgens een NPO-woordvoerder is echter nog niets besloten. "We zijn in gesprek met AVROTROS en BNNVARA om te kijken of we met Radar en Kassa voordeel kunnen halen uit een bundeling van krachten", aldus de woordvoerder. Dat gesprek is echter pas net begonnen; er zijn dus nog geen besluiten genomen.