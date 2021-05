Ruim een miljoen mensen hebben vrijdagavond naar The Voice Kids gekeken. In totaal schakelden 1.161.000 kijkers over naar de zangshow op RTL4. Dat meldt Stichting Kijkonderzoek.

Daarmee kwam het programma op de tweede plek van best bekeken programma's. Alleen naar het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 keken meer mensen, namelijk 1.775.000.

Nick, Simon en Kees: Take a chance one me, dat rond half negen op NPO 1 begon en daarmee de directe concurrent van The Voice Kids was, werd door ruim 1,07 miljoen mensen bekeken.

Bed en Breakfast op NPO 1 trok vrijdagavond 1.137.000 en maakte zo de top drie compleet. De spelshow 2 voor 12 kwam daar met 1.112.000 televisiekijkers net achter.

Van de talkshow scoorde Beau vrijdag het beste. Naar het praatprogramma op RTL 4 keken 960.000 mensen en scoorde daarmee net iets beter dan Op1, dat werd bekeken door 949.000 mensen. De Vooravond, dat al om 19.00 uur begon, trok 845.000 mensen