Hoewel ze al enige ervaring heeft, vond Britt Dekker de opnames van het nieuwe programma First & Last erg spannend. De presentatrice vertelt aan De Telegraaf dat ze haar zenuwen amper onder controle kon houden.

"We (Dekker presenteert het programma samen met Martien Meiland, red.) waren allebei bloednerveus, ik heb voor de eerste aflevering letterlijk staan kotsen van de zenuwen en Martien vroeg om een aspirientje."

Het nieuwe SBS6-programma ging drie weken geleden voortvarend van start met ruim 751.000 kijkers, maar daar waren er tijdens de recentste uitzending van vorige week zaterdag slechts 519.000 van over.

Dekker zegt zich van de kijkcijfers echter niet zo veel aan te trekken. "O, daar maak ik me helemaal niet druk om. De vrijdagavond van SBS6 is echt heel erg moeilijk, daar wil je liever niet staan. Martien en ik hadden zoiets van: zet ons daar dan maar neer, wie weet kunnen we wat bijdragen."

Mocht ze zich toch te veel opwinden over de kijkcijfers, dan kan Dekker de stress relativeren door haar paard George te verzorgen. "Als je op tv bent, kijkt iedereen je aan en moet iedereen iets van je. Dan heb je echt iets nodig om af en toe je hoofd leeg te maken. Sommige collega's gebruiken daar een hulpmiddeltje voor. Dat moet iedereen natuurlijk lekker zelf weten, maar ik zeg altijd: ik heb dat niet nodig, want George is mijn witte poeder."