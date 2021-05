Journalist Martin Bashir vertrekt vanwege langdurige gezondheidsklachten bij de BBC, meldt de Britse omroep vrijdag. De afgelopen maanden was de 58-jarige journalist al niet meer aan het werk vanwege een coronabesmetting en een viervoudige bypassoperatie aan zijn hart.

In maart werd bekend dat er geen strafrechtelijk onderzoek komt naar Bashirs handelswijze rond een interview met prinses Diana in 1995. Vier maanden eerder beloofde de BBC een onderzoek te starten naar het televisie-interview dat de in 1997 overleden Britse prinses aan Bashir gaf.

Earl Spencer, de broer van Diana, beweerde dat Bashir had gelogen om haar over te halen tot een interview. Door de leugens zou Diana voor de camera uitspraken hebben gedaan over haar huwelijk met prins Charles en diens affaire met zijn huidige vrouw Camilla Parker Bowles.

Prins William kon zich vinden in het onderzoek door de BBC. "Dit onafhankelijke onderzoek is een stap in de goede richting", liet Diana's oudste zoon in november in een verklaring weten. "Het moet de waarheid boven tafel brengen over de werkelijke omstandigheden die hebben geleid tot het Panorama-interview en de daaropvolgende beslissingen die destijds door de BBC zijn genomen."

BBC bood excuses aan voor handelswijze Bashir

De BBC kwam tot de conclusie dat Bashir valse bankafschriften had gebruikt om Diana over te halen tot het geven van een interview. De Britse omroep heeft daarvoor zijn excuses aangeboden. Tegelijkertijd liet Bashirs werkgever ook weten dat de valse afschriften geen rol zouden hebben gespeeld in Diana's besluit om zich door Bashir te laten interviewen.

Bashir deed sinds 2016 verslag over religie. De journalist was ook bekend van de televisiedocumentaire Living with Michael Jackson. Daarvoor interviewde Bashir Michael Jackson meerdere malen tussen mei 2002 en januari 2003.