Het programma Andere Tijden wordt vanaf 2022 maandelijks uitgezonden op de maandagavond. Ook worden de uitzendingen langer, maakt de NPO vrijdag bekend.

Met ingang van 2022 verdwijnen de achttien reguliere afleveringen van 25 minuten die op woensdagen rond 22.30 uur werden uitgezonden. In plaats daarvan zendt NPO2 tien maandelijkse afleveringen van vijftig minuten op maandagen uit. Het programma begint dan om 20.30 uur.

De bekendmaking volgt op het gerucht dat de NPO van plan was met de reguliere afleveringen van het NTR-programma te stoppen. Dat bericht kon op veel weerstand rekenen. De NPO kon dit nieuws eerder nog "niet bevestigen of ontkennen", omdat er nog met omroepen over de nieuwe programmering werd gesproken. In 2018 werd het aantal afleveringen al van 35 tot 18 teruggebracht.

Het doet de NTR en makers van Andere Tijden "enorm goed" dat zoveel mensen hun zorgen over de toekomst van het programma hebben uitgesproken, zegt Marja Ros, hoofdredacteur Geschiedenis bij de NTR.

"Uit alle hoeken en gaten van Nederland klinken bezorgde en verontwaardigde reacties", aldus het persbericht. "Niet alleen kijkers laten massaal van zich horen, maar ook docenten uit het lager, middelbaar en wetenschappelijk onderwijs, collega-journalisten, politici en - last but not least - historici. Met als klap op de vuurpijl een petitie, gestart door een 24-jarige studente, die binnen een week door ruim 83.000 mensen is ondertekend."

Volgens de omroep is het nooit de bedoeling geweest om volledig met het programma te stoppen. "Integendeel, juist om het overeind te houden en toekomstbestendig te maken, is het nodig om nieuwe programmavormen te vinden. Zodat naast het bestaande trouwe publiek ook bij een nieuw - jonger en breder - publiek de interesse voor geschiedenis wordt gestimuleerd."

Andere Tijden, waarin historische onderwerpen worden behandeld, wordt sinds maart 2000 uitgezonden. Het programma wordt gepresenteerd door historica Astrid Sy.