De tweede aflevering van Petit Chateau, het SBS-programma waarin Maxime en Montana Meiland kinderkamers een make-over geven, is donderdagavond bekeken door 523.000 mensen.

Het programma verliest daarmee ongeveer een derde van zijn kijkers ten opzichte van vorige week, toen 783.000 mensen inschakelden. In de lijst met de best bekeken programma's van Stichting KijkOnderzoek staat het op de vijftiende plek.

Op de eerste plaats staat het NOS Journaal van 20.00 uur, waarnaar iets meer dan twee miljoen mensen keken. Op plek twee staan de samenvattingen uit de Eredivisie (bijna 1,2 miljoen kijkers), gevolgd door I Can See Your Voice (1,1 miljoen).