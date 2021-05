Presentatrice Gayle King, een goede vriendin van prins Harry en Meghan Markle, presenteert een nieuwe televisiespecial over koningin Elizabeth.

The Queen Carries On: A Gayle King Special is vrijdag te zien op CBS, maakte de Amerikaanse tv-zender bekend.

In de uitzending wordt teruggeblikt op het leven van de Britse koningin en er wordt gekeken hoe haar leven eruitziet sinds het overlijden van haar echtgenoot prins Philip. Onder anderen oud-president Barack Obama, Paul McCartney en een jeugdvriendin van Elizabeth werden ervoor geïnterviewd.

Volgens CBS heeft Elizabeth 69 interessante jaren als koningin meegemaakt. Zo komt naast haar reis van prinses naar koningin ook het gestrande huwelijk van haar zoon prins Charles en Diana aan bod en wordt gekeken naar haar rol als grootmoeder.