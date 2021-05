Rob Kemps, ook bekend als Snollebollekes, vervangt in de week van 17 mei Sander Lantinga in De Coen en Sander Show op Radio 538. Lantinga is die week te horen als commentator van het Eurovisie Songfestival.

Kemps, die afgelopen voorjaar het zeventiende seizoen van De slimste mens won, zal het radioprogramma met Coen Swijnenberg presenteren.

"Het zijn grote schoenen om te vullen, maat 47,5 om precies te zijn, maar dat is met Rob snel gevuld", aldus Swijnenberg. "Heel blij dat hij samen met mij een feestje wil bouwen."

De radioshow is elke maandag tot en met donderdag te horen op Radio 538.