The Ellen DeGeneres Show stopt na negentien seizoenen en ruim drieduizend afleveringen, zo maakt de televisiepresentatrice woensdag bekend in gesprek met The Hollywood Reporter. De laatste aflevering is in 2022 te zien.

DeGeneres zegt dat ze niet meer wordt uitgedaagd in het werk. "Als je creatief bent, moet je constant uitgedaagd worden. Hoe leuk dit ook is om te maken, het daagt me niet meer uit."

De presentatrice wilde al na het zestiende seizoen stoppen, maar producent Warner Bros wilde dat DeGeneres nog vier jaar bleef. "Ik stelde voor om nog één jaar te doen, maar dat was contractueel niet mogelijk. Dus zijn we uitgekomen op drie jaar. Dat was altijd al het plan."

Wat DeGeneres na haar talkshow gaat doen, weet ze nog niet precies. "In elk geval wil ik films maken. Dat lukt nu nog niet met mijn agenda. Ook wil ik meer doen met het behoud van natuur."

Intimidatie op de set

In de zomer van 2020 kwamen er meerdere berichten naar buiten over een giftige werksfeer bij de talkshow van de presentatrice. In augustus werden drie producenten ontslagen na een intern onderzoek in verband met stelselmatige (seksuele) intimidatie en racisme op de set. De producenten hebben de beschuldigingen altijd ontkend.

"Het heeft impact gehad op de show", blikt DeGeneres nu terug. "Vier maanden lang dacht ik: eigenlijk wil ik dit niet meer doen. Het verhaal werd steeds groter, het liep uit de hand. Ik dacht, eerlijk gezegd: ik verdien dit niet. Ik weet wie ik ben, ik ben een goed mens."

De presentatrice wordt het meest geraakt door mensen die zeggen dat de verhalen haar niets zouden doen. "Ik geef er juist enorm om. Het brak mijn hart toen ik hoorde dat er mensen zijn die het hier niet fantastisch vinden. Ik probeer nu vaak via videobellen te checken hoe het met collega's gaat en wil dat ze weten dat als ze een vraag hebben, altijd bij me terechtkunnen."

DeGeneres neemt show momenteel op vanuit huis

The Ellen DeGeneres Show ging in september 2003 in première en wordt opgenomen in Californië. Sinds de uitbraak van COVID-19 neemt de presentatrice de show vanuit haar eigen huis op. In Nederland wordt het programma sinds juni 2007 uitgezonden bij RTL.

De talkshow ontving in totaal `171 Daytime Emmy Award-nominaties, waarvan er 61 verzilverd werden.