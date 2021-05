De datingshow De Bachelor gaat vanaf 24 juni van start op Videoland, zo maakte de streamingdienst woensdag bekend. In het programma gaat Tony Junior op zoek naar de ware liefde.

In het door Rick Brandsteder gepresenteerde programma datet Tony Claessens, zoals de dj echt heet, met de kandidaten en stuurt hij er elke week één naar huis.

De zoektocht van de 31-jarige dj en twintig vrijgezelle vrouwen speelt zich af in Kroatië. "De opnames zijn nog maar net gestart en ik kan nu al zeggen dat dit romantische avontuur ál mijn verwachtingen overtreft", aldus Claessens in het persbericht. "Een sprookjesachtige locatie in het prachtige Kroatië, buitengewone dates en natuurlijk geweldige en toegewijde dames. Het is nu al het avontuur van mijn leven, waar ik hopelijk ook de liefde van mijn leven ga vinden."

Hij was in maart al druk bezig met de voorbereidingen, zo vertelde Claessens toen aan het AD. "Ik noem mezelf altijd gekscherend spaghettiman, dus ik ben lekker aan het trainen. Daarnaast heb ik natuurlijk een stuk of zestien maatpakken nodig." Het is te hopen dat de kandidaten bereid zijn om naar Utrecht te verhuizen. "Ik zou Utrecht niet verlaten voor een vrouw", liet hij in hetzelfde interview weten.

Claessens had eerder relaties met influencers Dionne Slagter en zangeres Maan de Steenwinkel. Brandsteder was ook te zien als presentator van De Bachelorette, waarin Gaby Blaaser vorig jaar niet de ware vond.