De aftrap van het nieuwe seizoen van College Tour trok dinsdagavond 722.000 kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het programma staat daarmee op de zeventiende plaats in de top 25.

Het interviewprogramma was dinsdag voor het eerst in twee jaar weer op televisie te zien en zangeres Ilse DeLange was te gast. Twan Huys is na een kort avontuur bij RTL 4 weer terug als presentator van College Tour.

Ruim 3,9 miljoen Nederlanders hebben dinsdagavond om 19.00 uur gekeken naar de coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Die werd uitgezonden op NPO1 (2,48 miljoen kijkers), RTL 4 (1,01 miljoen kijkers) en SBS6 (431.000 kijkers).

De persconferentie, waarin mogelijke versoepelingen per 19 mei werden aangekondigd, trok minder kijkers dan de laatste. Op 21 april keken ruim 4,7 miljoen Nederlanders naar de persconferentie over de coronamaatregelen. Die van eind april 2020 trok vooralsnog de meeste kijkers. Maar liefst 7,8 miljoen Nederlanders hebben die gevolgd.

De persconferentie op NPO1 was dinsdag het best bekeken programma. De top drie bestaat verder uit het NOS Journaal van 20.00 uur (2,28 miljoen kijkers) en De Vooravond (1,53 miljoen kijkers).