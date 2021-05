Rotten Tomatoes, een website die bekend is geworden door film- en televisierecensies te verzamelen, begint een tv-kanaal met eigen programma's. Het kanaal gaat The Rotten Tomatoes Channel heten, meldt Bloomberg.

Er zullen in eerste instantie tien verschillende shows te zien zijn. Die gaan over bijvoorbeeld nieuwe films en sterren die op kritiek reageren, en bevatten interviews met filmmakers en compilaties van bijzondere momenten uit de film- en tv-wereld. Het bedrijf heeft een eigen productiestudio en zal alle shows zelf maken.

In Nederland zal het kanaal voorlopig niet te zien zijn: het is te vinden op het streamingplatform The Roku Channel, dat hier niet beschikbaar is. Later verschijnen de programma's van The Rotten Tomatoes Channel ook op Peacock, de streamingdienst van NBCUniversal, en Xumo TV.

Rotten Tomatoes werd in 1998 gelanceerd door drie Amerikaanse studenten. Het aantal unieke bezoekers van Rotten Tomatoes groeide het afgelopen jaar snel, aldus Bloomberg. Het aantal bezoekers dat naar reviews van films en series op streamingdiensten zocht, steeg in het eerste kwartaal met 28 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot meer dan 62 miljoen.