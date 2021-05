De eerste aflevering van Dionne Dichtbij: Máxima, het nieuwe AVROTROS-programma van Dionne Stax, heeft maandagavond 917.000 kijkers getrokken. Daarmee staat het programma op de zesde plek op de kijkcijferlijst, meldt Stichting KijkOnderzoek.

In de serie ontmoet Stax experts en mensen die koningin Máxima persoonlijk of zakelijk van dichtbij hebben meegemaakt. Stax reisde hiervoor naar onder meer Buenos Aires, New York en Brussel. Ook in Nederland spreekt ze mensen die allemaal een specifieke band of ervaring met de koningin hebben.

Het programma werd gemaakt vanwege de vijftigste verjaardag van de koningin.

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1 (2,05 miljoen kijkers). Spoorloos op NPO1 (1,23 miljoen), het RTL Nieuws op RTL 4 (1,22 miljoen), het NOS Journaal van 18.00 uur op NPO1 (1,12 miljoen) en Help, Mijn Man Is Klusser! op RTL 4 (1 miljoen) stonden ook hoog op de lijst.