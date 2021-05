NBC, dat al decennialang de uitreiking van de Golden Globes uitzendt, weigert dit in 2022 opnieuw te doen. Het besluit volgt na de vele kritiek die is gekomen op het gebrek aan diversiteit in de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), die bepaalt wie er met een beeldje naar huis gaat.

De mededeling volgt een week nadat de HFPA aankondigde juist veranderingen op het gebied van representativiteit te willen doorvoeren. Toch blijft NBC, dat het gala sinds 1958 jaarlijks uitzendt, bij dit besluit.

"We geloven dat de HFPA zich wil hervormen. Maar dat kost tijd", laat de zender volgens The Hollywood Reporter weten. "Daarom zal NBC de komende editie niet uitzenden. Ervan uitgaande dat de organisatie haar plan uitvoert, hopen we de show in 2023 wel te kunnen vertonen." Het is nog niet bekend of een andere zender wel bereid is om het prijzengala uit te zenden.

De HFPA telt momenteel iets minder dan negentig leden, maar zal uitgebreid worden met twintig nieuwe leden. Daarbij wordt specifiek gekeken naar zwarte journalisten, die op dit moment niet vertegenwoordigd zijn.

Tom Cruise levert prijzen in

De Hollywood Foreign Press Association werd verweten "te exclusief" te zijn, ook vanwege haar toelatingseisen. In de toekomst worden ook journalisten toegelaten die niet voor printmedia werken en niet in Zuid-Californië maar elders in de Verenigde Staten woonachtig zijn. Ook hoeven huidige leden geen aspirant-leden meer te sponsoren.

Veel pr-bureaus, die grote sterren vertegenwoordigen, dreigden de Golden Globes te boycotten indien er geen verandering zou komen. Ook acteurs hebben hun verontwaardiging uitgesproken.

Maandag werd bekend dat Tom Cruise zijn drie Golden Globes heeft geretourneerd. Hij won de prijzen voor zijn rollen in Born of the Fourth of July, Jerry Maguire en Magnolia.