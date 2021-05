De 5 Uur Show, dat in augustus 2020 terugkeerde op televisie, zal deze week voor het laatst worden uitgezonden. SBS bevestigt maandag na berichtgeving van het AD aan NU.nl dat er wegens "tegenvallende kijkcijfers" geen tweede seizoen is besteld.

Productiehuis Talpa omschrijft de talkshow, waarbij het reeds bestaande format nieuw leven werd ingeblazen door presentatoren als Brecht van Hulten, Carolina Lo Galbo en Roos Schlikker, als een "ambitieus project".

"Een enthousiaste groep mensen is er dagelijks in geslaagd mooie inhoudelijke shows neer te zetten. De tegenvallende kijkcijfers hebben uiteindelijk de doorslag gegeven voor alle partijen om het programma in het najaar niet meer terug te brengen", laat een woordvoerder van de zender weten.

Lo Galbo maakte vorige week al bekend te stoppen met de presentatie van het programma. Talpa benadrukt dat er geen abrupt eind aan het programma is gekomen, maar dat al vaststond dat het eerste seizoen tot en met 14 mei zou duren.

Komende vrijdag wordt de laatste uitzending van de talkshow uitgezonden. SBS zal vanaf 17 mei doordeweeks om 17.00 uur voorlopig het programma Droomhuis op het Platteland uitzenden.

De 5 Uur Show was eerder van 1989 tot 1998 te zien bij RTL. In het programma worden actuele onderwerpen met deskundigen besproken en komen persoonlijke verhalen aan bod. De presentatrices wisselen elkaar wekelijks af.